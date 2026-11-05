Zamiast wyschniętej roślinności, miejsce wypoczynku dla Radomian. Jest umowa na remont zbiornika w Starym Ogrodzie

O potrzebie zmiany w tym miejscu społecznicy i ekolodzy mówili od lat. Problemem był nieuporządkowana zieleń, a jakość wody pozostawała wiele do życzenia. W poprzednich latach latem znajdowano tam także martwe kaczki. Teraz ma się to zmienić. Zakres prac obejmuję między innymi remont dna oczka wodnego. Pojawić się ma także nowa zieleń oraz ławki.

Zbiornik w Starym Ogrodzie pełni istotną funkcję retencyjną, ale chcemy, aby po rewitalizacji stał się również atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców, z zielenią, ławkami i odpowiednią infrastrukturą rekreacyjną – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Remont zbiornika wodnego ma potrwać 18 miesięcy.