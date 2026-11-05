Za chwilę Radomskie Targi Ślubne. Blisko 50 wystawców zaprezentuje swoją ofertę

Radomskie Targi Ślubne skierowane są przede wszystkim do par planujących zawarcie związku małżeńskiego i organizację przyjęcia weselnego. Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli firm i usługodawców zajmujących się przygotowaniem uroczystości ślubnych.

Wśród wystawców znajdą się przedstawiciele branży mody ślubnej, w tym salony sukien ślubnych, producenci dodatków, sukien wieczorowych i garniturów męskich. Swoją ofertę zaprezentują również jubilerzy, wizażyści, fryzjerzy, wedding plannerzy oraz szkoły tańca.

Nie zabraknie firm zajmujących się oprawą muzyczną, fotografią i filmowaniem uroczystości, florystyką oraz dekoracjami. W targach wezmą udział także przedstawiciele hoteli i sal weselnych, cukierni, drinkbarów, firm oferujących animacje dla dzieci i atrakcje weselne, a także biur podróży.

Oferty i trendy na nadchodzący sezon

Targi będą okazją do bezpośrednich spotkań z przedstawicielami branży. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z zakresem świadczonych usług, porównać propozycje firm oraz uzyskać informacje dotyczące organizacji ślubu i wesela.

Przewidujemy dużo dodatkowych wydarzeń na naszej scenie. Uczestnicy będą mogli zobaczyć pokaz mody ślubnej, będzie też pokaz tortu. Będzie też muzyka, która jest nieodzownym elementem ślubu i wesela. Na scenie pojawią się też dwie dziewczyny, które będą i śpiewać i grać na instrumentach – mówi Monika Irzmańska, organizator wydarzenia.

Blisko 50 wystawców w jednym miejscu

Radomskie Targi Ślubne obejmą szeroki zakres usług związanych z przygotowaniem ceremonii i przyjęcia weselnego. Obecność wystawców z różnych kategorii pozwoli odwiedzającym zapoznać się z ofertami dotyczącymi kolejnych etapów organizacji uroczystości – od wyboru strojów i obrączek, przez oprawę muzyczną i dekoracje, po fotografię, catering i podróż poślubną.

Wydarzenie odbędzie się 15 listopada w Radomskiej Hali Sportu przy ulicy Struga. Impreza startuje o godzinie 10 i potrwa do 18.

Radio Eska jest patronem medialnym wydarzenia.