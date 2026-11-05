Pozorowane kolizje i wyłudzenia odszkodowań. Policja zatrzymała 11 osób

Sprawę prowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Według ustaleń śledczych podejrzani mieli działać na terenie województw wielkopolskiego i świętokrzyskiego.

Mechanizm działania grupy miał opierać się na organizowaniu fikcyjnych kolizji drogowych. Samochody celowo doprowadzano do zderzeń, a następnie zdarzenia zgłaszano ubezpieczycielom jako rzeczywiste wypadki. W procederze miały uczestniczyć osoby organizujące kolizje, właściciele pojazdów, kierowcy oraz osoby przedstawiające ubezpieczycielom nieprawdziwe informacje.

Do zaplanowanych kolizji wykorzystywane pojazdy luskusowe, o dużej wartości, które uprzednio były rejestrowane na tzw „słupy”, czyli osoby, które nigdy nie były faktycznymi właścicielami pojazdów, informuje podinsp. Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Zatrzymania w dwóch województwach

Działania przeprowadzono 20 i 27 października 2026 roku w kilkunastu miejscach na terenie województw świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Zatrzymano 11 osób w wieku od 24 do 48 lat, w tym trzy kobiety.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli samochody wykorzystywane do wyłudzeń, których wartość oszacowano na około milion złotych. Zabezpieczono również 432 tysiące złotych w gotówce, biżuterię, dokumentację oraz inne pojazdy i części samochodowe. W części z nich stwierdzono ślady przerabiania numerów identyfikacyjnych.

Łączna wartość zabezpieczeń majątkowych przekracza 2 miliony złotych.

Jeden podejrzany trafił do aresztu

Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi śledztwo w tej sprawie. Sąd Rejonowy w Radomiu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z podejrzanych na trzy miesiące.

Wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe, w tym poręczenia majątkowe o łącznej wartości ponad 800 tysięcy złotych, dozór policji oraz zakazy kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja zapowiada kolejne zatrzymania. Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat pozbawienia wolności.