Bezrobocie w powiecie radomskim. Wrześniowe dane z Urzędu Pracy

Na koniec września 2026 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu zarejestrowanych było 7 273 bezrobotnych, w tym 3 320 kobiet. W porównaniu z sierpniem liczba ta zmniejszyła się o 131 osób. We wrześniu w urzędzie zarejestrowało się 650 osób. Dla 177 z nich był to pierwszy status bezrobotnego, natomiast 473 osoby zarejestrowały się ponownie. Wśród nowo zarejestrowanych 476 osób wcześniej pracowało.

We wrześniu w urzędzie zarejestrowało się 650 osób, z czego 476 posiadało wcześniejsze doświadczenie zawodowe. Potwierdza to, że wsparcia wymagają zarówno osoby rozpoczynające swoją drogę zawodową, jak i te, które z różnych przyczyn utraciły dotychczasowe zatrudnienie i poszukują nowych możliwości. W analizowanym miesiącu pracodawcy zgłosili do urzędu 102 miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. Oferty te stanowią jeden z elementów dostępnych możliwości zawodowych – mówi Piotr Krakowiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

We wrześniu z ewidencji bezrobotnych wyłączono 781 osób. Pracę podjęło 518 z nich, w tym 297 kobiet. Kolejne 97 osób wyrejestrowano z powodu nieutrzymywania kontaktu z urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni. Z kolei 54 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia na koniec sierpnia 2026 roku wyniosła w powiecie radomskim 16,3 proc. Dla porównania, w województwie mazowieckim było to 4,5 proc., a w całej Polsce – 5,8 proc.

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