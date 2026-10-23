Październikowe nowości DRE oczami praktyków. Co realnie wnoszą do Twojego domu i na co zwrócić uwagę przed zakupem?

W naszym salonie w Radomiu patrzymy na takie premiery zupełnie inaczej.

Zanim cokolwiek polecimy, sprawdzamy sztywność konstrukcji, odporność nowej okleiny na codzienne ślady palców oraz to, jak ościeżnica zachowa się w pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności.

Wybór stolarki wyłącznie na podstawie wizualizacji na ekranie monitora czy kuszącego rabatu w sklepie internetowym bez ekspozycji to duże ryzyko. My stawiamy na pewność i rozwiązania, które mają służyć w Twoim domu przez kilkanaście kolejnych lat.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Od 1 października obowiązuje nowa edycja katalogu marki DRE (2026/3). Producent wprowadził w niej zmiany, które wykraczają poza kosmetykę i rozwiązują konkretne problemy aranżacyjne oraz techniczne.

Przejdźmy przez te nowości z punktu widzenia praktyki – bez marketingowych haseł, za to z naciskiem na to, co faktycznie zyskujesz.

Kolekcja VELORA i przyciemniane szyby w modelach VOLTA oraz OTTO

Kompromis między światłem a prywatnością

Jednym z najczęstszych dylematów, o jakich słyszymy podczas rozmów z naszymi klientami, jest doświetlenie ciemnego korytarza lub wiatrołapu bez utraty intymności w pokojach.

Drzwi całkowicie pełne dają izolację, ale w małych korytarzach potrafią stworzyć przytłaczający efekt zamkniętego pudełka. Z kolei duże, przejrzyste przeszklenia odbierają domownikom swobodę.

Odpowiedzią na ten problem w październikowej ofercie jest zupełnie nowa kolekcja drzwi ramowych VELORA (konstrukcja ramowa oznacza, że skrzydło zbudowane jest z solidnych ramiaków z pełnej płyty MDF, co przekłada się na wysoką trwałość i dobrą izolację akustyczną). W modelu VELORA 1 zastosowano sprytne rozwiązanie konstrukcyjne: pełna płycina jest naklejona bezpośrednio na taflę szyby. Dzięki temu wokół środkowego elementu powstaje subtelna, świetlista ramka o szerokości dokładnie 25 mm.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Zdjęcie DRE – wizualizacja VELORA 1 Kaszmir

Co to daje w praktyce?

Dyskretne doświetlenie: Światło dzienne swobodnie przenika do ciemnego przedpokoju przez wąski pas szkła, ale nikt nie jest w stanie zajrzeć do środka sypialni czy gabinetu.

Światło dzienne swobodnie przenika do ciemnego przedpokoju przez wąski pas szkła, ale nikt nie jest w stanie zajrzeć do środka sypialni czy gabinetu. Wyrazisty detal: Płycina ma powierzchnię oklejoną w kolorze skrzydła, ale jej krawędź wykończono w kolorze czarnym. Taki akcent świetnie spina aranżację, jeśli w pomieszczeniu planujesz czarne klamki, oprawy oświetleniowe czy profile przy kabinie prysznicowej.

Płycina ma powierzchnię oklejoną w kolorze skrzydła, ale jej krawędź wykończono w kolorze czarnym. Taki akcent świetnie spina aranżację, jeśli w pomieszczeniu planujesz czarne klamki, oprawy oświetleniowe czy profile przy kabinie prysznicowej. Swoboda montażowa: Kolekcja dostępna jest w trzech wariantach. Możesz wybrać wersję przylgową (tradycyjną, gdzie krawędź skrzydła zachodzi na ościeżnicę), bezprzylgową (skrzydło po zamknięciu tworzy z ościeżnicą jedną, gładką płaszczyznę) oraz z odwróconą przylgą, nazywaną też rewersyjną. Ta ostatnia opcja pozwala zachować idealnie równą linię drzwi od strony korytarza, a jednocześnie otwierać skrzydło do wewnątrz pokoju, co ratuje sytuację w wąskich przejściach.

Kolekcja dostępna jest w trzech wariantach. Możesz wybrać wersję przylgową (tradycyjną, gdzie krawędź skrzydła zachodzi na ościeżnicę), bezprzylgową (skrzydło po zamknięciu tworzy z ościeżnicą jedną, gładką płaszczyznę) oraz z odwróconą przylgą, nazywaną też rewersyjną. Ta ostatnia opcja pozwala zachować idealnie równą linię drzwi od strony korytarza, a jednocześnie otwierać skrzydło do wewnątrz pokoju, co ratuje sytuację w wąskich przejściach. Sprawdzone kolory: Model ten zamówisz w najmodniejszych obecnie, stonowanych odcieniach matowych: kaszmir mat, szałwia mat, warm grey mat oraz w ciepłym dekorze drewnopodobnym dąb natur premium.

Jeżeli natomiast szukasz drzwi z większym udziałem szkła, zwróć uwagę na rozszerzenie znanych już kolekcji VOLTA oraz OTTO. Wprowadzono w nich nową, przyciemnianą szybę DARK GREY. Grafitowa tafla nadaje wnętrzu nowoczesny, stonowany charakter, tłumiąc przy tym ostre światło i zapewniając znacznie więcej prywatności niż klasyczne szkło przezroczyste czy mleczne. Warto też wspomnieć, że w kolekcjach ESTRA, NESTOR, AURI oraz BERGE rozszerzono opcje bezpiecznych szyb VSG (są to dwie tafle szkła sklejone specjalną folią – nawet przy bardzo silnym uderzeniu szyba nie rozsypuje się na ostre kawałki, co ma kluczowe znaczenie, gdy w domu są małe dzieci).

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Zdjęcie DRE – szyba dark grey

Ościeżnice DRE WaterProof w pełnym zakresie – koniec obaw o spuchniętą bazę przy podłodze

Każdy, kto chociaż raz widział ościeżnicę łazienkową rozwarstwioną u dołu od stojącej wody lub mokrego mopa, wie, jak kosztowna i uciążliwa bywa jej wymiana. Standardowa płyta drewnopochodna w starciu z wilgocią z czasem przegrywa. Dlatego od dawna edukujemy naszych klientów, że w łazienkach, pralniach czy wiatrołapach wyłożonych gresem konstrukcja ościeżnicy ma pierwszorzędne znaczenie.

W najnowszym katalogu DRE mocno rozbudowano system ościeżnic WaterProof (wykonanych z materiału całkowicie odpornego na działanie wody). Dotychczas barierą bywały niestandardowe grubości murów w starszym budownictwie lub w domach z grubszą warstwą tynku i płytek. Od października system ten zyskał pełne zakresy regulacji:

Wersja bezprzylgowa jest teraz dostępna w pełnym zakresie od 97 mm aż do 277 mm (w ościeżnicy regulowanej opaski obejmują mur z obu stron, maskując jego grubość bez konieczności obrabiania glifów tynkiem).

jest teraz dostępna w pełnym zakresie od 97 mm aż do 277 mm (w ościeżnicy regulowanej opaski obejmują mur z obu stron, maskując jego grubość bez konieczności obrabiania glifów tynkiem). Szersze mury nie stanowią już problemu: Zarówno w opcji przylgowej (zakres 200–260 mm), jak i bezprzylgowej (zakres 217–277 mm) szerokie światło muru obsługiwane jest przez połączenie standardowej bazy oraz dedykowanego panelu poszerzającego o szerokości 80 mm.

Zarówno w opcji przylgowej (zakres 200–260 mm), jak i bezprzylgowej (zakres 217–277 mm) szerokie światło muru obsługiwane jest przez połączenie standardowej bazy oraz dedykowanego panelu poszerzającego o szerokości 80 mm. Spójność kolorystyczna z resztą domu: Do palety ościeżnic wodoodpornych dołączyły dwa nowe dekory: warm grey mat oraz dąb natur premium. Nie musisz już iść na kompromis i wstawiać do łazienki białej ościeżnicy tylko dlatego, że inne kolory nie miały ochrony przed wilgocią. Teraz wszystkie drzwi na korytarzu mogą wyglądać identycznie, różniąc się jedynie odpornością ukrytą wewnątrz materiału.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Zdjęcie DRE – wizualizacja ESTRA 5 kolor biały DREcell i oscieżnica WaterProof

Nowe laminaty CPL, okucia SLIM PRO i detale, o których warto wiedzieć przed złożeniem zamówienia

Diabeł w stolarce drzwiowej zawsze tkwi w szczegółach technicznych oraz doborze powłoki do stylu życia rodziny. Wśród październikowych nowości pojawiły się trzy nowe wykończenia z grupy laminatów CPL: dąb kendal naturalny, dąb vicenza naturalny oraz dąb vicenza szary.

Laminat CPL to materiał o podwyższonej odporności na zarysowania, uderzenia i ścieranie.

Zawsze proponujemy go inwestorom, którzy mają w domu czworonogi, małe dzieci lub szukają drzwi do intensywnie użytkowanych stref technicznych, takich jak przejście z garażu do części mieszkalnej.

Zmiany objęły również detale okuciowe:

Okucia SLIM PRO do drzwi szklanych GALLA: Nowe, minimalistyczne zamki i zawiasy w kolorze czarnym oraz inox (stal nierdzewna) nadają szklanym taflom wizualnej lekkości.

Nowe, minimalistyczne zamki i zawiasy w kolorze czarnym oraz inox (stal nierdzewna) nadają szklanym taflom wizualnej lekkości. Klamka ROYAL do drzwi NEFRYT: Do skrzydeł wejściowych wewnątrzklatkowych o podwyższonej odporności na włamanie (klasy RC2 i RC3) wprowadzono nowe, solidne okucie, które łączy parametry bezpieczeństwa z dopracowaną estetyką.

Dobry produkt z katalogu to dopiero połowa sukcesu

Nawet najbardziej zaawansowana ościeżnica wodoodporna czy piękny matowy dekor nie spełnią swojej funkcji, jeśli zawiedzie pomiar lub montaż. Kupując drzwi w sieci bez wsparcia doradcy, często zostajesz z paletą towaru pod domem i dylematem, kto weźmie ostateczną odpowiedzialność za krzywe ściany, nietypowe grubości murów czy źle dobrane wkładki.

W naszym salonie w Radomiu zdejmujemy z Twoich barków całe to ryzyko, prowadząc Cię przez proces wyboru oraz wymiany stolarki od początku do końca. Zaczynamy od uważnego zbadania Twoich potrzeb i precyzyjnego pomiaru na miejscu inwestycji, co pozwala uniknąć kosztownych błędów technicznych. Następnie, opierając się na naszej fizycznej ekspozycji, pokazujemy realne różnice między materiałami – możesz dotknąć faktury skrzydeł i sprawdzić, jak zachowują się w różnym oświetleniu. Na tej podstawie przygotowujemy w pełni transparentną wycenę, w której nie ma mowy o ukrytych dopłatach za niezbędne akcesoria czy chemię. Zwieńczeniem całego procesu jest prawidłowy montaż przeprowadzony przez naszą doświadczoną ekipę. Dzięki takiemu podejściu zyskujesz wieloletni spokój, a my bierzemy pełną odpowiedzialność za to, aby nowe drzwi służyły Ci bezawaryjnie każdego dnia.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Zdjęcie DRE – wizualizacja VOLTA

Ograniczona czasowo szansa na mądre oszczędności

Zanim zaplanujesz budżet remontowy, chcemy zwrócić Twoją uwagę na bardzo ważny aspekt ekonomiczny. Wiemy, że wykończenie wnętrz to duży wydatek, dlatego staramy się oferować rozwiązania, które chronią Twoje finanse bez utraty jakości. Do 7 listopada w naszym salonie obowiązuje specjalna, ograniczona czasowo akcja na trzy sprawdzone i bardzo cenione przez inwestorów kolekcje drzwi DRE: AURI, VERSO oraz ESTRA.

Decydując się na te modele we wskazanym terminie, możesz zyskać rabat sięgający nawet do 20%. To rzadka okazja na rynku wyposażenia wnętrz, aby solidny, trwały produkt zakupić z tak wyraźną korzyścią.

Ponieważ czas ucieka, a przed podjęciem decyzji warto dokładnie wymierzyć otwory i doprecyzować detale techniczne, zachęcamy do szybkiego kontaktu. To moment, w którym zdecydowane działanie pozwala zaoszczędzić konkretne kwoty, które będziesz mógł przeznaczyć na inne elementy wyposażenia.

Chcesz sprawdzić, jak prezentują się na żywo i czy Twoje ulubione modele DRE z kolekcji objętych wysokim rabatem wpiszą się w architekturę Twojego domu? Odwiedź salon DrzwiRadom.pl. Wspólnie przejrzymy wzorniki, odpowiemy na techniczne pytania i sprawnie zaplanujemy pomiar, aby zdążyć przed zakończeniem oferty.

Do zobaczenia na miejscu!

RUCK ZUCK RADOM

ul. 1905 Roku 9

26-600 Radom

TEL.: 530995588, 48 3830605

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