Drogowcy w wielu miejscach w Radomiu. Kiedy koniec remontów?

Prace są prowadzone w wielu miejscach w mieście. W centrum największe korki i spowolnienia są na ul. 25 czerwca. Tutaj jest układana nowa nawierzchnia. Prace miały być zakończone do 31 października, ale wiadomo że będą przedłużone i zgodnie z umową MZDiK naliczy kary umowne.

-Na 25 czerwca została wykonana warstwa wiążąca. Wykonawca potrzebuję czterech nocy na na ułożenie warstwy ścieralnej. Jeśli chodzi o infrastrukturę przystankową, tutaj prace idą zgodnie z planem a termin zakończenia prac to początek stycznia 2027 roku - mówi Łukasz Kuna wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Część prac związanych z przebudową zatok autobusowych jest wykonywana z funduszy Polska Wschodnia.

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