Niepokojący zapach doprowadził policję do laboratorium narkotykowego. Osiemnastolatek zatrzymany

A.B
A.B
2026-10-29 11:01

Wynajmowana nieruchomość w Odrzywołku w powiecie grójeckim kryła laboratorium narkotykowe. Policjanci znaleźli tam blisko 3,5 kilograma narkotyków, beczki z substancją wykorzystywaną do ich produkcji oraz specjalistyczny sprzęt. W sprawie zatrzymano 18-letniego obywatela Ukrainy.

narkotyki Grójec
Autor: KPP Grójec/ Materiały prasowe

Interwencja policji rozpoczęła się od zgłoszenia dotyczącego intensywnego zapachu chemikaliów wydobywającego się z terenu jednej z posesji w Odrzywołku. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze odkryli pomieszczenia wyposażone w urządzenia wykorzystywane do produkcji narkotyków. Na miejscu zabezpieczono między innymi reaktor, mieszadło, odczynniki chemiczne oraz półprodukty. Policjanci znaleźli również osiem beczek z substancją wykorzystywaną w procesie produkcji narkotyków. Łącznie zabezpieczono blisko 3,5 kilograma środków odurzających. Zgromadzone substancje i półprodukty przekazano do dalszych badań. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 18-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania i wytwarzania znacznej ilości narkotyków. Sąd Rejonowy w Grójcu zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Grójcu. Śledczy wyjaśniają szczegółowe okoliczności sprawy.

źródło KMP Radom

 

ROLKI