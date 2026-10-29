Niepokojący zapach doprowadził policję do laboratorium narkotykowego. Osiemnastolatek zatrzymany

Interwencja policji rozpoczęła się od zgłoszenia dotyczącego intensywnego zapachu chemikaliów wydobywającego się z terenu jednej z posesji w Odrzywołku. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze odkryli pomieszczenia wyposażone w urządzenia wykorzystywane do produkcji narkotyków. Na miejscu zabezpieczono między innymi reaktor, mieszadło, odczynniki chemiczne oraz półprodukty. Policjanci znaleźli również osiem beczek z substancją wykorzystywaną w procesie produkcji narkotyków. Łącznie zabezpieczono blisko 3,5 kilograma środków odurzających. Zgromadzone substancje i półprodukty przekazano do dalszych badań. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 18-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania i wytwarzania znacznej ilości narkotyków. Sąd Rejonowy w Grójcu zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Grójcu. Śledczy wyjaśniają szczegółowe okoliczności sprawy.

źródło KMP Radom