Piłkarz Radomiaka Ibrahim Camara ukarany za swoje zachowanie. Będzie miał wypłacane stypendium sportowe.

Przypomnijmy. Podczas sobotniego meczu w Szczecinie W 89. minucie spotkania wygranego przez Pogoń 4:3 Camara kopnął obrońcę rywali Alessandro Riccio, za co otrzymał czerwoną kartkę, a arbiter Bartosz Frankowski anulował wyrównującego gola Fernanda Goure. Pomocnik Radomiaka zniknął w stadionowym tunelu, jednak po chwili wrócił i uderzył ręką zawodnika gospodarzy Darko Czurlinowa. Przewodniczący Komisji Ligi Jarosław Poturnicki wyjaśnił, że zachowanie piłkarza Radomiaka uznano za szczególnie niesportowe i dlatego zdyskwalifikowała go na pół roku z dodatkową karą finansową.

Kara komisji Ligii to jedno. Pytanie czy władze Radomia mogą wstrzymać wypłacania stypendium sportowego?

- W przypadku złożenia przez klub Radomiak S.A. wniosku o pozbawienie stypendium sportowego zawodnika Ibrahimy Camary, zawodnik zostanie go pozbawiony. Na ten moment klub takiego wniosku nie złożył. Obowiązująca uchwała rady miejskiej dotycząca trybu i sposobu przyznawania stypendiów sportowych nie przewiduje automatycznego pozbawienia stypendium zawodnika w przypadku nałożenia na niego kary przez Komisję Ligi - mówi Michał Kaczor z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Według zestawienia opublikowanego przez miasto wynika, że Ibrahim Camara otrzymał w pierwszym półroczu tego roku stypendium sportowe w wysokości 20 tys. złotych.

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