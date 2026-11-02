Dwa szpitale powiatowe otrzymały pożyczkę od powiatu. Lecznica w Iłży z początkiem listopada wygasiła działanie oddziału chirurgii.

Decyzję o udzieleniu pożyczki radni powiatu radomskiego podjęli w piątek. Każdy ze szpitali powiatowych otrzyma po 10 milionów złotych. Pieniądze są potrzebne, bo zadłużenie z miesiąca na miesiąc jest coraz większe . Jak informuje starosta radomski po dziewięciu miesiącach 2026 roku szpital w Pionkach odnotował stratę w wysokości około 8,44 miliona złotych, a jego zobowiązania wymagalne przekroczyły 6 milionów złotych. W szpitalu w Iłży strata wyniosła około 6,3 miliona złotych, natomiast zobowiązania wymagalne sięgnęły blisko 6,8 miliona złotych.

- Na koniec września tego roku obie placówki miały zobowiązania na 46 ponad milionów złotych. W tym prawie 12 milionów zaległych płatności, których termin spłaty już minął. Przyznane pożyczki nie są przeznaczone na utrzymanie oddziałów chirurgii czy anestezjologii i intensywnej terapii. Ich celem jest spłata istniejących długów, alby zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie obu szpitali - mówi Marcin Genca rzecznik Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Iłża wygasiła chirurgię

Zgodnie ze złożonym do Narodowego Funduszu Zdrowia wnioskiem od 1 listopada wygaszony został oddział chirurgii w szpitalu w Iłży.

- I co ważne, że szpitale w Pionkach i w Iłży nie są likwidowane. Jest w nich prowadzona reorganizacja, która ma ograniczyć narastanie zadłużenia i pozwolić obu placówkom nadal funkcjonować dla mieszkańców -mówi Marcin Genca rzecznik Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Przypomnijmy. Decyzję o wygaszenie oddziału chirurgii podjął także szpital w Pionkach. W ocenie władz powiatu radomskiego problemy szpitala wynikają ze zbyt małych funduszy jakie dostają lecznice z NFZ.