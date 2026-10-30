Pobili młodego Ukraińca i znieważyli go na tle narodowościowym. Czterech mężczyzn odpowie przed sądem

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do Sądu Okręgowego w Radomiu. Jak poinformował PAP Cezary Ołtarzewski, szef Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód, mężczyźni odpowiedzą za stosowanie przemocy na tle narodowościowym, pobicie, usiłowanie dokonania rozboju, oraz znieważenia z powodu narodowości.

Oskarżeni mają od 22 do 38 lat. Trzech z nich mieszka w Radomiu, jeden pochodzi z Jedlińska.

Do zdarzenia doszło 8 maja przy ulicy Tybla w centrum Radomia. Grupa mężczyzn zaczepiła młodego obywatela Ukrainy, pytając go o papierosa. Kiedy usłyszeli jego obcy akcent, zażądali, by zaczął śpiewać polską piosenkę. Ponieważ, jej nie znał, zaczęli kierować pod jego adresem wulgarne wyzwiska, odnosząc się do jego narodowości.

Następnie doszło do ataku fizycznego. Mężczyźni popychali i szarpali pokrzywdzonego, a także zażądali oddania kurtki i telefonu. Kiedy upał, nadal go bili. Sprawcy uciekli dopiero po pojawieniu się przechodniów.

W wyniku napaści młody Ukrainiec doznał obrażeń powodujących rozstrój zdrowia na okres powyżej siedmiu dni. Miał między innymi otarcia, siniaki na głowie i twarzy, a także wybity bark.

Jak przekazał prokurator, najstarszy z oskarżonych przyznał się do zarzucanych mu czynów, złożył obszerne wyjaśnienia i wskazał współsprawców. Wobec niego zastosowano dozór policyjny. Pozostali trzej mężczyźni przebywają w areszcie.

Za zarzucane przestępstwo oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.