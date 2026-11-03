Impreza w wiejskiej świetlicy zakończona interwencją policji. 14-latka trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w nocy z 31 października na 1 listopada. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze otrzymali zgłoszenie dotyczące zakłócania ciszy nocnej. Powodem była głośno odtwarzana muzyka w jednej ze świetlic wiejskich na terenie powiatu.

Na miejscu funkcjonariusze z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego zastali 11 nieletnich w wieku od 14 do 16 lat oraz 19-letniego mężczyznę. Policjanci sprawdzili trzeźwość wszystkich uczestników interwencji. Badania wykazały, że część osób znajdowała się pod wpływem alkoholu.

14-latka trafiła do szpitala

Szczególnie poważna była sytuacja jednej z uczestniczek. Czternastolatka znajdowała się w stanie upojenia alkoholowego i została przewieziona do szpitala.

Policjanci sporządzili dokumentację z przeprowadzonych badań. Na miejsce wezwano również rodziców nieletnich, którym przekazano dzieci.

Policja bada sprawę

Postępowanie prowadzą funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Przysusze. Czynności dotyczą między innymi rozpijania małoletnich.

Dokumentacja dotycząca interwencji zostanie także przekazana do Sądu Rejonowego w Przysusze, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Przysusze.