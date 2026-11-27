Lekarz z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nie odsyłają pacjentów z kwitkiem. Każdy chory otrzyma pomoc jakiej potrzebuję. Jednak to oznacza, że limity wynikające z Narodowym Funduszem Zdrowia zostają przekroczone. Stąd mowa o procedurach, badaniach, zabiegach i operacjach wykonanych w ramach nadwykonań. Nie chodzi jednak o jakieś skomplikowane zabiegi, ale na między innymi leczenie dzieci na pediatrii.

- Za rok 2025 nie zapłacono nam ponad 600 tys. złotych. Za ten rok te nadwykonania rozliczane są z ogromnym opóźnieniem. Chodzi nadwykonania w grupie nielimitowanej, czyli o porodach, o pakiecie onkologicznym czy o świadczeniach udzielanych dzieciom. Jeżeli my na tego typu zapłatę czekamy ponad sześć miesięcy, to stajemy się de facto kredytodawcą Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponosimy przy tym niemałe koszty. Na zapłatę czekamy miesiącami, nie wiedząc kiedy ona nastąpi - mówi Barbara Łopyta dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Jak przyznają władze lecznicy taka sytuacja powoduje, że trudno jest planować budżet na kolejne miesiące.