Do zdarzenia doszło w sobotę, kiedy w Radomiu rozgrywany był mecz Ekstraklasy Radomiak Radom- Wisła Kraków. Pięciu mężczyzn w wieku 19-44 lata w weszła do środka, gdzie zaatakowała trzech mężczyzn, w tym nieletniego, którzy siedzieli przy stoliku.

Napastnicy bili pokrzywdzonych, wyzywali, a podczas zajścia jeden z nich najpierw przewrócił stolik, a później rzucił nim uszkadzając szybę w pomieszczeniu. Motywem działania miała być koszulka innego klubu sportowego.Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu ustalaniem okoliczności i sprawców zajęli się policjanci z Komisariatu I Policji w Radomiu oraz z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Zatrzymani zostali osadzeni w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Następnie kolejno zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód, gdzie przedstawiono im zarzuty. Wszyscy odpowiedzą za pobicie o charakterze chuligańskim, a najstarszy z nich dodatkowo za uszkodzenie mienia - mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec pseudokibiców 3 miesięczny areszt. Grozi im do pięciu lat więzienia.