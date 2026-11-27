Już jutro 28 listopada w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu odbędzie się XVIII Turniej Bokserski im. Kazimierza Paździora. Wystąpią m.in zawodnicy z BTS Broń Radom czy RKB Boxing a także pięściarze z Warszawy, Łodzi, Kielc. Łącznie zobaczymy ok 30 walk w różnych kategoriach wiekowych i wagowych.

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Wszystkich serdecznie zapraszam na turniej. Walki rozpoczynamy o godz. 12. Gwarantuje super emocje. Zawodnicy na pewno dadzą z siebie wszystko i zostawią serce w ringu - mówi Rafał Dobosz organizator turnieju

Przypomnijmy, XVIII Turniej Bokserski im. Kazimierza Paździora już 28 listopada w hali przy ul. Narutowicza. Wstęp wolny. Radio Eska jest patronem medialnym tego wydarzenia.

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