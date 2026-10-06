Jutro ruszą prace związane z wymianą nawierzchnii na ul. 25 czerwca. Prace będą prowadzone w nocy

Jednak prowadzenie prac w nocy nie spowoduje, że kierowcy nie powinni w tym miejscu uważać

Podczas prowadzonych robót wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na zwężeniu jezdni do jednego pasa w danym kierunku. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania lub poleceń wydawanych przez pracowników wykonawcy prac. Podczas robót w okolicach przystanków, autobusy komunikacji miejskiej będą zatrzymywały się przed lub za nimi, w aktualnie dostępnych miejscach - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Prace związane z ułożeniem nawierzchni mają się zakończyć do końca października.

Zobacz galerię z radomskiego pikniku z nauką: