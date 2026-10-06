Jutro ruszą prace związane z wymianą nawierzchnii na ul. 25 czerwca. Prace będą prowadzone w nocy

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-10-06 14:07

Od jutra rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni na ul 25 czerwca. Prace będą prowadzone na odcinku od Słowackiego do ul. Struga. Objazdów nie będzie, bo roboty będą prowadzone między 20 a 6 rano.

Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na ul. 25 czerwca w Radomiu. O utrudnieniach w ruchu dowiesz się z Eska Radom.
Autor: Wojciech Wójcikowski

Jednak prowadzenie prac w nocy nie spowoduje, że kierowcy nie powinni w tym miejscu uważać 

Podczas prowadzonych robót wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na zwężeniu jezdni do jednego pasa w danym kierunku. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania lub poleceń wydawanych przez pracowników wykonawcy prac. Podczas robót w okolicach przystanków, autobusy komunikacji miejskiej będą zatrzymywały się przed lub za nimi, w aktualnie dostępnych miejscach - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

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Prace związane z ułożeniem nawierzchni mają się zakończyć do końca października.

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