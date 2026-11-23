Zaginięcie Roberta Bąka w Turcji. Nagrania z monitoringu pokazują wejście do morza

Wynajęci przez bliskich prywatni detektywi oraz dziennikarze śledczy zrekonstruowali ostatnie godziny aktywności Roberta Bąka. Przełomowe w sprawie okazały się materiały z kamer hotelowych zarejestrowane 5 listopada. Brat poszukiwanego, Grzegorz, bez cienia wątpliwości zidentyfikował na filmie 53-letniego mężczyznę.

Zapis wideo ukazuje moment, w którym turysta kieruje się na plażę, zostawia swoje rzeczy osobiste przy jednym z leżaków i wchodzi do wody. Mężczyzna przez pewien czas pływa w morzu. W pewnej chwili sylwetka Polaka zostaje przesłonięta przez falę i całkowicie znika z zasięgu kamery.

Zespół sprawdzał również możliwość jego powrotu na brzeg. W dostępnych polach widzenia kamer i przeanalizowanych odcinkach nie odnaleziono ujęcia pokazującego wyjście Roberta z morza - mówi Dawid Burzacki, koordynator zespołu detektywów.

Zdaniem osób prowadzących śledztwo wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku i utonięcia.

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Najwięcej emocji i wątpliwości wywołuje nie sam fakt wypadku, lecz skandaliczna zwłoka w podjęciu działań ratunkowych. Pracownicy hotelu już 5 listopada, a więc w dniu zniknięcia turysty, odnaleźli na plaży jego plecak z rzeczami osobistymi. Mimo tego ewidentnego sygnału zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza wystartowała dopiero 11 listopada.

Dodatkowo nieoficjalne ustalenia wskazują, że nikt nie wchodził do pokoju 53-latka od 5 listopada. Zasłane łóżko i całkowity brak oznak obecności gościa stanowiły kolejny wyraźny sygnał ostrzegawczy, że mogło przytrafić mu się coś złego.

Przeraża mnie, że człowieka zaczęto szukać dopiero po sześciu dniach. Przy znalezionym plecaku i informacjach o nieużywanym pokoju oczekujemy od hotelu dokładnego wyjaśnienia - mówi wprost Dawid Burzacki.

Koordynator grupy detektywistycznej określa sześć dni zwłoki jako „poważnym zastrzeżeniem do działania personelu i hotelowych procedur bezpieczeństwa”.

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Skalę zaniedbań najlepiej obrazuje zestawienie chronologiczne kolejnych wydarzeń w tej sprawie. Trudno znaleźć racjonalne wytłumaczenie dla tak długiego okresu bezczynności od momentu zniknięcia turysty do rozpoczęcia akcji.

5 listopada dochodzi do wejścia Roberta Bąka do wody, po czym mężczyzna znika z pola widzenia kamer, a personel hotelu odnajduje jego plecak na plaży. W dniach od 5 do 11 listopada pokój zajmowany przez Polaka pozostaje zupełnie nienaruszony, co powinno zaalarmować obsługę obiektu. Dopiero 11 listopada tureckie służby oficjalnie przystępują do akcji poszukiwawczej. 16 listopada bliscy zaginionego zwracają się o wsparcie do grupy prywatnych detektywów i dziennikarzy śledczych, a 19 listopada przegląd zapisów z kamer potwierdza ostatnie momenty obecności 53-latka na brzegu.

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Śledczy wynajęci przez rodzinę zaznaczają, że natychmiastowe przejrzenie zapisu z kamer tuż po odnalezieniu bagażu mogło skierować wzrok ratowników na akwen i przyspieszyć akcję. Nadal brakuje informacji, dlaczego zaniechano tych czynności. Nie ustalono jeszcze, kto konkretnie posiadał wiedzę o porzuconym plecaku oraz pustym pokoju i jakie kroki w związku z tym podjął.

Przepisy prawa jasno wskazują, że na organizatorze turystyki ciąży odpowiedzialność za klienta oraz obowiązek zapewnienia mu wsparcia w kryzysowych momentach. Dawid Burzacki stawia w tej kwestii otwarte pytania.

Detektyw docieka, czy zadania biura podróży ograniczają się wyłącznie do dokonania rezerwacji. Pyta również o dokładny moment, w którym obsługa hotelu zgłosiła rezydentowi brak turysty. Śledczy chce także ustalić, jakie kroki podjął organizator po uzyskaniu takich doniesień oraz czy zweryfikowano postępowanie personelu hotelowego w kwestii zabezpieczenia plecaka i zapisów wideo.

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Bliscy 53-letniego Polaka powrócili już do kraju, jednak los mężczyzny wciąż pozostaje nieznany. Zgromadzone przez detektywów materiały trafiły w ręce polskich oraz tureckich organów ścigania, które prowadzą dalsze czynności. Fakt, że prywatny zespół zakończył działania w kurorcie, nie oznacza zamknięcia samego śledztwa.

Robert jest moim bratem. Chcę go odnaleźć. I chcę wiedzieć, dlaczego przez sześć dni nie rozpoczęto poszukiwań, choć jego plecak był już znaleziony - mówi z bólem Grzegorz Bąk.

Kwestia ta nadal pozostaje nierozstrzygnięta i stawia pod znakiem zapytania standardy bezpieczeństwa w często odwiedzanym przez turystów regionie. Choć dziś nie da się jednoznacznie ocenić, czy szybsza interwencja ocaliłaby życie 53-latka, to rzetelne wytłumaczenie sześciu dni zwłoki stanowi moralny obowiązek wobec jego najbliższych.