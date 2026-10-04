Kosmiczne odkrycia, roboty i widowiskowe eksperymenty. Za nami Radomski Weekend z nauką

Przez dwa dni przestrzeń Kamienicy Deskurów w Radomiu tętniła życiem za sprawą pikniku "Nauka na żywo". Wydarzenie zorganizował Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”. Ogromnym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się stoiska Uniwersytetu Radomskiego, na których zaprezentowały się niemal wszystkie wydziały uczelni.Prawdziwym hitem okazał się robot układający kostkę Rubika, skonstruowany na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki. Fani motoryzacji mogli podziwiać kultowy motocykl Jawa z 1959 roku. Pojazd, który znajdował się w opłakanym stanie, został rozłożony do ostatniej śrubki i odrestaurowany przez studentów koła naukowego pod kierunkiem dr inż. Zbigniewa Olczykowskiego.Z kolei na stoisku Wydziału Ekonomii i Finansów odwiedzający poznawali tajniki oszczędzania, przeliczali bilon w profesjonalnej liczarce do pieniędzy i sprawdzali, ile naprawdę waży 12-kilogramowa replika sztaby złota.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Dzięki obecności przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz radomskiej Astrobazy, uczestnicy mogli dosłownie dotknąć tajemnic wszechświata.Przed budynkiem ustawiono specjalistyczny teleskop słoneczny, przez który obserwowano na żywo Słońce. Na stoisku można było również: zobaczyć wisiorek wykonany z meteorytu, obejrzeć trójwymiarowy model planetoidy Vesta o średnicy 500 kilometrów czy odlew śladu buta Neila Armstronga z powierzchni Księżyca.

Swoje premierowe stoisko przygotowały Wodociągi Miejskie w Radomiu, oferując dzieciom m.in. pompowanie balonu bez dmuchania, tworzenie chemicznych wulkanów. Edukatorzy z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zaprezentowali pracę laboratoriów żywności i wody, a dla młodzieży i rodziców przygotowali tor przeszkód z narko- i alkohologoglami, pokazującymi zaburzenia percepcji po spożyciu używek. Nie zabrakło również łamigłówek logicznych z Centrum Nauki Kopernik.

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