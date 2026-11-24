W Galerii Radomskiego Sportu otwartej rok temu zostały zgromadzone niemal wszystkie najcenniejsze trofea wywalczone przez sportowców związanych z Radomiem, w tym medale igrzysk olimpijskich oraz paralimpijskich. Są także zdjęcia, odznaczenia czy rodzinne pamiątki. Są także trofea, koszulki i gadżety związane z Radomiakiem Radom, Rosą, Czarnych Radom, koszykarzy Rosy Radom, siatkarek Radomki. Do tej kolekcji dołączyła właśnie koszulka Jana Grzesika.

- Zdaję sobie sprawę, jakim darzą mnie kibice szacunkiem. i chyba to najbardziej mnie cieszy. Można różne miana dostawać. Jednak tak dużego szacunku jak tutaj w tym mieście nie miałem w żadnym innym klubie. Wszędzie cieszyłem się swoją renomą, dużą taką popularnością i pozytywnym odbiorem. Jednak tu w Radomiu ten odbiór jest najmocniejszy- mówi Jan Grzesik zawodnik Radomiaka Radom.

W 14 meczach Ekstraklasy w tym sezonie Jan Grzesik strzelił 5 bramek.