Kolejnych 10 autobusów przyjechało do Radomia. Od poniedziałku, 23 listopada na ulicach pojawiły się nowe "gazówki". Wozy posiadają między innymi system liczenia pasażerów czy kasownik z terminalem płatniczym.

To są autobusy klimatyzowane, niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Posiadają też porty do ładowania urządzeń elektronicznych - powiedział Piotr Szprendałowicz, dyrektor MPK w Radomiu.

Obecnie w radomskim MPK jest 120 autobusów, z czego 98 to pojazdy nisko lub zeroemisyjne.

Cały czas staramy się dostosowywać tabor do założeń niskoemisyjności, dlatego w przyszłym roku do naszego miasta trafi kolejnych 12 autobusów, tym razem elektrycznych - dodaje dyrektor MPK.

Pierwsze "gazówki" z obecnej inwestycji trafiły do miasta latem. Na zakup pojazdów miasto dostało dofinansowanie unijne z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.