Przypomnijmy. Piłkarski rollercoaster rozpoczął się w nocy z piątku na sobotę. Wtedy to nieznani sprawcy weszli na stadion przy ul. Struga 63 i uszkodzili furtkę w sektorze gości. Powołano sztab kryzysowy i naprawiono zniszczenia. Radomiak i Wisła deklarowali gę z udziałem kibiców ze stolicy Małopolski. Jednak wojewoda na wniosek policji zamknął trybunę i zdecydował, że mecz zobaczą tylko kibice Zielonych. Wtedy prezes Wisły Jarosław Królewski deklarował że bez kibiców piłkarze Białej Gwiazdy nie zagrają. Spotkanie przesunięto o pół godziny. W końcu wojewoda zmienił decyzję a kibice weszli na trybunę.

Trwają czynności związane z ustaleniem sprawców zdarzenia.

- Dzisiaj zgłosiliśmy szkodę do ubezpieczyciela. Musimy poznać koszty naprawy tej furtki. Wiadomo, że potrzebujemy odpowiedniej furtki ze specjalnie klejonym szkłem. Współpracujemy tutaj z policją w celu wyjaśnienia sprawy. Monitoring na stadionie został zabezpieczony i przekazany policji. Mogę powiedzieć jedynie, że cała akcja trwała bardzo krótko- mówi Karol Michalec prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Jak na razie policja nie przekazuje nowych informacji w sprawie.