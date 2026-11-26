Przypomnijmy. Stary skatepark wykonany z drewna uległ degradacji. Większość urzadzeń od lat była remontowana lub wyłączona z użytku. W końcu urządzenia zdemontowano. Teraz na skraju parku pojawiła się ekipa, która montuje nowe urządzenia dla miłośników akrobacji na rowerach, deskorolkach i rolkach.

W ramach inwestycji zamontowane zostaną nowe: roll-in z quarter pipe i bank ramp, minirampa z wallride’em i quarter pipe, jumpbox, spin, funbox z grindboxem i poręczą oraz poręcz prosta.Zakres prac obejmuje również naprawę uszkodzonych krawędzi i ubytków w betonowej płycie skateparku oraz wymianę stojaków rowerowych - czytamy na stronie miasta.

Nowy skatepark ma kosztować blisko 800 tys. złotych.