Lotnisko w Radomiu wybudowano bez decyzji o podziale ruchu. Lubelska prokuratura przedłuża śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy budowie lotniska.

Przypomnijmy. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości złożyły władze spółki Polskie Porty Lotnicze. Prokuratura sprawdza, czy podejmowane przez władze spółki decyzje o realizacji inwestycji w Port Lotniczy Warszawa – Radom i jego kontynuację bez uzasadnienia ekonomicznego, mimo szeregu przesłanek wskazujących na jej nieopłacalność, spowodowały szkodę majątkową w spółce PPL w kwocie co najmniej 812,5 mln zł.

Obecnie śledczy weryfikują dokumenty dostarczone przez Ministerstwo Infrastruktury. Chodzi o to, że przed rozpoczęciem budowy nie została wydana decyzja dotycząca podziału ruchu w województwie mazowieckim.

Pozytywna decyzja miała umotywować rozbudowę lotniska w Radomiu. Jednakże decyzja nie została wydana. W 2020 roku z uwagi na pandemię COVID-19 została podjęta decyzja o czasowym zawieszeniu prac nad projektem. Do procedury nie powrócono, a pomimo tego kontynuowano rozbudowę lotniska w Radomiu. Aktualnie w toku śledztwa zachodzi konieczność wywołania opinii zespołu biegłych z zakresu ekonomii, finansów i analiz rynku. Prokurator zwrócił się do kilku instytucji na terenie kraju z zapytaniem o możliwość wykonania tej opinii. Wpływają oferty od poszczególnych biegłych. Prokurator podejmie decyzję, który zespół biegłych będzie opiniował daną sprawę - mówi mówi Beata Syk- Jankowska, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie

Śledztwo toczy się w sprawie, nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów.