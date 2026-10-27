Machina ruszyła. Wolontariusze Szlachetnej Paczki w Radomiu szukają potrzebujących rodzin

Wolontariusze z Radomia, apelują do mieszkańców miasta o pomoc w odnalezieniu potrzebujących rodzin, a te do projektu nie mogą się zgłosić same, muszą zostać polecone przez kogoś, kto zna ich historię.

Przede wszystkim są to rodziny w trudnej sytuacji materialnej, gdzie ta bieda powstała w niezawiniony sposób. Są to samotne matki, seniorzy, czy rodziny gdzie występuję choroba. Jeżeli w naszym otoczeniu znamy taką rodzinę, to możemy ją zgłosić do paczki. Apelujemy też do instytucji typu MOPS, GOP-s i kościołów o pomoc w odnalezieniu osób, które potrzebują wsparcia. Aby, zgłosić rodzinę do paczki wystarczy wypełnić formularz na stronie www.szlachetnapaczka.pl - mówi Marta Kapusta, koordynator Szlachetnej Paczki.

Baza rodzin zostanie otwarta 14 listopada. Weekend Cudów odbędzie się 12-13 grudnia.

W zeszłorocznej edycji Szlachetnej Paczki w Radomiu wsparcie trafiło do 66 potrzebujących rodzin.

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