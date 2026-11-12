Śledztwo w sprawie szkoły drzewnej przedłużone. Prokuratura potrzebuje więcej czasu na analizę sprawy

Sprawa dotyczy podejrzenia nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem środków publicznych oraz prowadzeniem dokumentacji w placówce. Postępowanie wszczęto po zawiadomieniu złożonym przez samorząd województwa mazowieckiego.Śledczy analizują zgromadzoną dokumentację i weryfikują okoliczności wskazane w zawiadomieniu.

Na chwilę obecną przesłuchujemy świadków i weryfikujemy te zastrzeżenia, które zostały zgłoszone w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez samorząd województwa mazowieckiego, które dotyczyły wydatkowania środków publicznych niezwiązanych z działalnością szkoły. Do akt wpłynęło także sprawozdanie z kolejnej kontroli jaką przeprowadził Urząd Marszałkowski. Jest to kontrola obejmująca szerszy zakres działalności placówki. Równolegle prowadzone są przesłuchania świadków – mówi Aneta Góźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Prokuratura podkreśla, że na obecnym etapie śledztwo prowadzone jest w sprawie. Oznacza to, że nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów. Śledczy weryfikują wszystkie okoliczności wskazane w zawiadomieniu i analizują zgromadzone dokumenty. Jeżeli w toku postępowania potwierdzone zostałyby niektóre z podejrzeń, sprawa mogłaby dotyczyć między innymi przestępstw związanych z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach lub nieprawidłowym dysponowaniem mieniem.