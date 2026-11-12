Przebudowa fontann na pl. Konstytucji w planach. Jednak prace nie ruszą w przyszłym roku

Fontanny na pl. Konstytucji 3 maja oddano do użytku w czerwcu 2013 roku. Od razu nowa forma zagospodarowania tego miejsca wzbudziła dyskusję. Wielu Radomian chciało by fontanny wyglądały podobnie jak przed remontem, wielu wskazywało na "betonozę" i brak zieleni. Od kilku lat mówi się o przebudowie fontann. W tej sprawie odbyły się nawet konsultacje społeczne, a większość biorących w nich udział opowiedziało się za konkursem architektonicznym. Jednak w projekcie budżetu 2027 nie przewidziano pieniędzy na fontanny

- W pierwszej kolejności musimy zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla placu Konstytucji 3 Maja i to zrobimy na pewno w perspektywie 2027 i 2028 roku. Dopiero wtedy możemy zapisywać pieniądze na ten projekt - mówi Radosław Witkowski prezydent Radomia.

Jednym z problemów dotyczących fontann jest ich stan techniczny. Praktycznie przed każdym sezonem letnim są one remontowane.