MOSIR zabezpiecza murawę na koncert Jena Michell Jarra. Zostaną położone specjalne płyty ochronne

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-06-16 10:26

Pierwsze płyty zostały już położone, a pod koniec tygodnia na murawie pojawią się kolejne. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zajmują się zabezpieczeniem stadionu przy ul. Struga przed piątkowym koncertem.

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Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Beżowy but piłkarski z czarnymi detalami, wyraźnie widoczny w lewej górnej części, uderza w białą piłkę z czarnymi wzorami, znajdującą się w centrum kadru. Wokół punktu kontaktu buta z piłką i murawą unosi się wiele pojedynczych źdźbeł trawy, rozrzuconych w powietrzu. Tło stanowią zielone trybuny stadionu, rozmyte i niewyraźne, a pierwszy plan to intensywnie zielona, równo przycięta trawa boiska.

Już w najbliższy piątek na stadionie przy ul. Struga odbędzie się koncert na którym wystąpi Krzysztof Zalewski i Jean Michel Jarre. Zanim jednak na scenie pojawią się artyści. Pracownicy MOSiR starają się odpowiednio zabezpieczyć płytę boiska. 

- Całość boiska zostanie przykryta specjalnymi wykładzinami. Są to wykładziny twarde, takie po których mogą się poruszać wózki widłowe i to jest miejsce, gdzie jest największe obciążenie. To już zostało zrobione.W miejscu gdzie postawionych będzie ok. 4500 krzesełek również zostaną położone cieńsze panele i będą one leżały jedynie dwa dni.  Jak będzie po samym koncercie, już powołaliśmy tu taką komisję, która będzie złożona też z naszych z osób, które się zajmują boiskiem. Przyjeżdża również osoba, która nam tą wymieniała tą tą tą trawę na na potrzeby meczu reprezentacji Polski. Wtedy stwierdzimy jaki jest stan murawy po koncercie. Jeśli będzie wymagała częściowej wymiany, tak też uczynimy - mówi Robert Dębicki dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. 

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Przypomnijmy. Nowa murawa została położona na stadionie w marcu. Miasto zapłaciło za nią milion złotych.

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