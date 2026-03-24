Na terenie Radomia mają pojawić się nowe biletomaty - Miasto ogłosiło przetarg

To inwestycja która ma poprawić komfort mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. Mowa o 16 nowych biletomatach jakie mają pojawić się na terenie Radomia. Miasto ogłosiło przetarg na ich zakup. Zadanie obejmuje dostarczenie automatów, ich montaż, a także skonfigurowanie z systemem karty miejskiej i systemem płatności.

Zainstalowane urządzenia przy wyznaczonych przystankach komunikacji miejskiej będą umożliwiały zakup biletów papierowych, zakodowanie biletów okresowych na Radomskiej Karcie Miejskiej czy doładowanie e-portmonetki. Dodatkowo firma, której oferta zostanie przez nas wybrana w przetargu, przeprowadzi szkolenia dla pracowników obsługujących pracę systemu karty miejskiej, a także będzie wykonywać przeglądy i konserwację urządzeń w okresie gwarancji - Mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

W przypadku wyłonienia wykonawcy będzie miał on 7 miesięcy od dnia podpisania umowy na zrealizowanie inwestycji. Jest ono częścią zadania „Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia – Etap I”, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Sprawdź również jak prezentuje się nowo wybudowany, czwarty miejski żłobek w Radomiu:

Drogowskazy Jak odwiedzić trzykrotnie wszystkie kraje świata? Życie w niekończącej się podróży. DROGOWSKAZY