"Nie mamy informacji o realnym zagrożeniu" -władze Radomia monitorują w sytuację w szkołach

Jeżeli chodzi o szkoły w Radomiu, pracują one normalnie. Oczywiście we współpracy z policją jest wzmożony nadzór oraz wzmocnione procedury bezpieczeństwa. Jednak nie ma żadnych obiektywnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że jest jakieś rzeczywiste źródło zagrożenia, które by powodowało, że uczniowie nie mogą przebywać w szkołach. Dlatego wzmacniamy te procedury bezpieczeństwa. Jesteśmy w pełnej koordynacji, zbieramy meldunki od policji.Nie wydarzyło się nic, co by wskazywało na to, żeby zagrożenie miało charakter realny - mówi Rafał Górski sekretarz miasta