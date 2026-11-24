W poniedziałek policjanci radomskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Sztabu Policji KWP z siedzibą w Radomiu prowadzili działania kontrolne w rejonie przejazdu kolejowego w Natolinie, w powiecie radomskim. Podczas akcji wykorzystywali urządzenie ICAM, czyli system monitoringu mobilnych kamer.

W trakcie prowadzonych działań policjanci ujawnili niebezpieczne zachowanie jednej z kierujących. 28-letnia kobieta, jadąca samochodem marki Skoda, wjechała na przejazd kolejowy pomimo tego, że rogatki nie zakończyły jeszcze podnoszenia się, a sygnalizator nadal nadawał czerwony sygnał. Za popełnione wykroczenie kobieta została ukarana mandatem w wysokości 2000 złotych, a na jej konto trafiło 15 punktów karnych. Dodatkowo, zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 21 listopada, kierująca straciła prawo jazdy na okres trzech miesięcy - mówi Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

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