Sprawa dotyczy nielegalnego składowiska w Sukowskiej Woli w gminie Przytyk. Odpady zostały tam zwiezione w ramach przestępczego procederu. Do ujawnienia nielegalnej działalności doszło jesienią 2022 roku. Podczas działań służb policjanci zatrzymali pięć osób, w tym właściciela działki. Na miejscu znaleziono między innymi beczki i pojemniki typu mauzer z niebezpiecznymi substancjami.

Teraz znane są kolejne ustalenia dotyczące zawartości składowiska. Jak wynika z ekspertyzy zleconej przez gminę, odpady pochodzą między innymi z przemysłu farbiarskiego, lakierniczego i drukarskiego. Stwierdzono również obecność zmieszanych tworzyw sztucznych, tekstyliów, papieru i innych odpadów. Wcześniejsza opinia biegłego wskazywała także na niebezpieczne substancje, w tym łatwopalne rozpuszczalniki i żywice.

Koszt może być znacznie niższy

Wstępne szacunki wskazują, że usunięcie odpadów może kosztować kilkaset tysięcy złotych. To duża zmiana w porównaniu z wcześniejszymi wyliczeniami.

Wstępnie ekspertyza pokazała, że koszt usunięcia odpadów będzie wynosił prawdopodobnie kilkaset tysięcy złotych. Dlaczego prawdopodobnie? No przede wszystkim dlatego, że dopiero jak usuniemy tą warstwę zewnętrzną, odkopiemy te odpady, będziemy mogli jednoznacznie stwierdzić, jaki to będzie koszt, co jest oczywiście jakimś problemem dla nas. Strach czy niepokój był wcześniej, bo takie informacje otrzymaliśmy z różnych organów, że tych odpadów może być tam bardzo dużo i wstępnie szacowaliśmy utylizację tych odpadów na koszt około kilkunastu milionów złotych – mówi Dariusz Wołczyński, burmistrz miasta i gminy Przytyk.

Ostateczna kwota nie jest jednak znana. Znaczna część odpadów znajduje się pod warstwą ziemi. Dopiero po jej usunięciu będzie można dokładniej określić, co zostało tam zakopane i jaki zakres prac będzie konieczny.

Według ekspertyzy odpady nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska, ponieważ są szczelnie zamknięte. Pełna ocena sytuacji będzie jednak możliwa po odsłonięciu składowiska. Wcześniejsze badania próbek wierzchniej warstwy gleby nie wykazały przekroczenia norm zanieczyszczenia, potwierdziły natomiast obecność odpadów niebezpiecznych.

Gmina szuka pieniędzy na usunięcie odpadów

Samorząd nie ma obecnie zabezpieczonych w budżecie środków na likwidację składowiska. Zamierza ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa, bezpośrednio w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jeśli uda się pozyskać wsparcie, burmistrz będzie chciał przekonać radnych do przeznaczenia na ten cel również pieniędzy gminnych.

Kolejnym krokiem ma być ogłoszenie przetargu na usunięcie i utylizację odpadów. Burmistrz liczy, że problem uda się rozwiązać w 2027 roku.

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