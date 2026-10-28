Zwoleń znów stanie się stolicą tańca. Ogólnopolski Andrzejkowy Konkurs Tańca

Organizatorem turnieju jest Dom Kultury w Zwoleniu. Pomysłodawczynią i koordynatorką wydarzenia jest Aneta Adamiec, instruktorka tańca w Domu Kultury w Zwoleniu. Honorowy patronat nad konkursem objęli burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima oraz starosta zwoleński Andrzej Skorek.Na najlepszych tancerzy czekają medale, statuetki i atrakcyjne nagrody. Wśród nich znajdą się Grand Prix Burmistrza Zwolenia oraz Nagroda Dyrektora Domu Kultury w Zwoleniu, której symbolem jest ogromny, czerwony miś Andrzejek.

Uczestnicy wystartują w kategoriach solo, duety, miniformacje i formacje taneczne. Swoje umiejętności zaprezentują w trzech stylach: Performing Art, Street Dance oraz Inne Formy Tańca.

Występy oceni profesjonalne jury, w którym zasiądą Patryk Rożniecki, Joanna Kozłowska-Borys i Cyryl Prochonow. Za prawidłowe obliczanie wyników odpowiadać będzie skrutinerka Edyta Sulima.

Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Eska Radom.