Sukces Sandry Białek-Pawłowskiej. Dziennikarska nagroda za reportaż o Radomskim Czerwcu ’76

Sandra Białek-Pawłowska, która na co dzień możecie słyszeć w serwisach lokalnych naszej stacji, została laureatką trzeciej edycji konkursu „Biały Kruk”, organizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Zdobyła drugie miejsce w kategorii autorski tekst prasowy lub internetowy – reportaż. Nagrodę przyznano za materiał „Nie tylko Łucznik. Cztery twarze i nieznane głosy Radomskiego Czerwca ’76”. Reportaż nawiązuje do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii miasta i przypomina o ludziach, których doświadczenia i wspomnienia pomagają lepiej zrozumieć znaczenie robotniczych protestów z czerwca 1976 roku.

Cały nagrodzony reportaż autorstwa Sandry Białek Pawłowskiej dostępny jest TUTAJ

Praca nad materiałem była częścią działań redakcji lokalnej ESKI związanych z 50. rocznicą Radomskiego Czerwca ’76. Punktem wyjścia stały się rozmowy ze świadkami wydarzeń, dzięki którym historia została przedstawiona przez pryzmat osobistych doświadczeń. W tej samej kategorii pierwsze miejsce zajęła Bożena Gontarz-Górzna z „Życia Sokołowa”, a trzecie – Renata Jasińska z portalu InfoPrzasnysz.

Konkurs „Biały Kruk” wyróżnia autorów najlepszych materiałów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych dotyczących Mazowsza. W tegorocznej edycji zgłoszono 151 prac, a jury przyznało łącznie 26 nagród i 15 wyróżnień.