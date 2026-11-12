Zanim spadnie pierwszy śnieg, zmień opony na zimowe! Mazowiecka Policja do kierowców!

Mazowiecka policja apeluje do kierowców, by nie zwlekali z wymianą opon na zimowe. Choć przepisy w Polsce nie nakładają obowiązku sezonowej zmiany ogumienia. Funkcjonariusze podkreślają, że odpowiedzialni kierowcy powinni kierować się rozsądkiem, a nie kalendarzem.

Polacy na ogół czekają do pierwszego śniegu, aby wymienić opony. To jest bardzo mylne, ponieważ opona zimowa nie tyle spełnia swoje wymogi, kiedy spadnie śnieg, ale przede wszystkim guma, która jest użyta do produkcji takiej opony, jest plastyczna już w temperaturze poniżej 8 stopni. Niestety opona letnia przy takiej temperaturze swoich właściwości już nie spełnia. Warto również zadbać o wymianę opon w dobrych stanie technicznym. Nie ma sensu ich wymieniać, jeśli grubość rzeźby bieżnika jest minimalna – mówi aspirant Marcin Sawicki z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Ważne również przy zmianie opon jest odpowiednie dobranie ogumienia do modelu samochodu.

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