Obchody Święta Niepodległości w Radomiu zgodnie z planem. Służby mają czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców

Władze Radomia - podobnie jak innych miejsc w Polsce- reagują po zamachu do jakiego doszło w sobotę w Krakowie. Dziś odbyła się odprawa władz miejskich z przedstawicielami służb. Jak ustalono nie będzie zmian w programie obchodów Święta Niepodległości.

Zaleciłem służbom miejskim, ale także w kontakcie z polską policją przedsięwzięcie jak najlepszych środków ostrożności tak, aby te obchody 11 listopada odbyły się spokojnie, ale przede wszystkim z poczuciem bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że te działania, które zostały zaplanowane zarówno przez straż miejską, jak i policję dadzą mieszkańcom Radomia poczucie bezpieczeństwa i zachęcą do udziału w zaplanowanych wydarzeniach - mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Przypomnijmy. W ramach obchodów Święta Niepodległości jutro młodzież przejdzie w marszu Wolności, zaś w środę na rynku zaplanowano bieg a o 15 główne uroczystości przygotowane przez miasto i 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Radom dziś solidaryzuje się z mieszkańcami Krakowa.

Wieczorem Kamienica Deskurów i Ratusz zostały podświetlone na niebiesko. To symboliczny wyraz solidarności z osobami dotkniętymi tragedią, a także wdzięczności i uznania dla policjantów, strażaków, strażników miejskich oraz służb medycznych zaangażowanych w akcję ratunkową.