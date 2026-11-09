Radom i powiat radomski gotowi do zimy. Drogi będą odśnieżone.

Wzorem lat poprzednich w Radomiu wyznaczono trzy strefy, które będą odśnieżane przez wybrane w przetargu firmy. Każda z nich musi mieć odpowiedni sprzęt, który pojawi się na ulicach w momencie opadów śniegu, czy gołoledzi.

Każda z firm, która będzie wykonywała prace w tych rejonach, będzie dysponować sześcioma pługopiaskarkami. Dodatkowo do wykorzystania będą dwie równiarki samojezdne, dostępne na nasze wezwanie podczas obfitych lub długotrwałych opadów śniegu, a także dwa pojazdy mechaniczne zaopatrzone w posypywarki i pługi.Oznacza to, że maksymalnie w jednym czasie może działać 18 pługopiaskarek, sześć równiarek oraz sześć pojazdów mechanicznych. Każda z firm dysponuje odpowiednim zapasem soli drogowej do posypywania ulic. Przypomnijmy, że kolejność odśnieżania dróg w Radomiu jest następująca: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, po których kursują autobusy miejskie, a na końcu pozostałe gminne. Oznacza to, że w zależności od określonego standardu drogi, czas przeznaczony na odśnieżanie bądź usunięcie gołoledzi wynosi od 3 do 8 godzin - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu

Powiat radomski też gotowy

Jak deklarują władze powiatu radomskiego również w tu drogowcy są przygotowani do pierwszych opadów śniegu. Obszar powiatu podzielono na dwa obszary. Wybrano firmy, które zajmą się odśnieżaniem tych rejonów.

Ważnym kryterium oceny ofert, oprócz ceny, był czas podstawienia sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Wszyscy oferenci zadeklarowali czas wynoszący 60 minut i uzyskali w tym kryterium maksymalną liczbę punktów. Wybrani wykonawcy będą realizować zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przez trzy kolejne sezony w latach: 2026/2027, 2027/2028 oraz 2028/2029. Zimowe utrzymanie dróg jest jednym z ważniejszych zadań Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych. Obejmuje działania niezbędne do zapewnienia przejezdności dróg w okresie opadów śniegu, występowania oblodzenia i innych trudnych warunków atmosferycznych. Podział zamówienia na dwa obszary ma umożliwić organizację prac na rozległej sieci blisko 570 kilometrów dróg powiatowych. W jej skład wchodzą drogi o łącznej długości 537 km, w tym 40,1 km ulic miejskich oraz ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe w ciągach dróg powiatowych o łącznej długości 40,74 km - mówi Marcin Genca rzecznik Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Na zimowe utrzymanie dróg w powiecie radomskim zostanie przeznaczone 1 milion 200 tys. złotych.