W sobotę, 28 listopada, o godzinie 19.00 w Domu Glogierów w Radomiu odbędzie się spotkanie zatytułowane „Opowieści pomiędzy światami”. Za przygotowanie wydarzenia odpowiada grupa Baśnie z Sześciu Stron Świata. Dzięki uprzejmości właścicieli budynku spotkanie odbędzie się we wnętrzu kamienicy, która sama w sobie ma wyjątkową historię. W jednym z mieszkań uczestnicy będą mogli wysłuchać historii o tajemnicach, przeznaczeniu i niezwykłych spotkaniach.

Opowieści będą podróżować pomiędzy światami, gdzie te światy żywych i umarłych przenikają się, przeznaczenia się plączą. Będą to legendy wywołujące dreszczyk na plecach, może to być wieczór grozy – zaprasza Dariusz Wróbel, organizator.

Dom Glogierów – architektoniczna perełka Radomia

Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Dom Glogierów przy ulicy Henryka Sienkiewicza 12 należy do najbardziej charakterystycznych zabytkowych budynków Radomia.

Kamienicę wzniesiono w 1914 roku dla rodziny Macieja Glogiera (1869–1940), senatora i ówczesnego wiceprezydenta Radomia. Projekt przygotował Józef Pius Dziekoński (1844–1927), ceniony architekt, autor między innymi projektu neogotyckiej katedry w Radomiu.

Budynek wyróżnia się eklektyczną architekturą, nawiązującą przede wszystkim do francuskiego renesansu. Jego fasadę zdobią między innymi wykusze, wnęki, balkony i bogate detale kamieniarskie.

Dom Glogierów został wpisany do rejestru zabytków 27 sierpnia 2008 roku.

Sobotnie spotkanie będzie okazją nie tylko do wysłuchania opowieści, ale również do poznania niezwykłej atmosfery wnętrz zabytkowej kamienicy.

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę, 28 listopada, o godzinie 19 w Dom Glogierów przy ul. Henryka Sienkiewicza 12 w Radomiu.

Wstęp jest bezpłatny.

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