Miejsca Obsługi Podróżnych to dla wielu kierowców naturalny przystanek w czasie dłuższej podróży. Można tam odpocząć, zjeść posiłek czy skorzystać z toalety. Niestety, jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach, w ostatnim czasie na trasie S7 odnotowano kradzieże z włamaniem do zaparkowanych pojazdów.

Policjanci zwracają uwagę, że nawet krótka nieobecność właściciela może zostać wykorzystana przez złodziei. Szczególnie narażone są samochody, w których pozostawiono wartościowe przedmioty widoczne z zewnątrz.

Przed opuszczeniem samochodu zawsze zamykaj drzwi i okna.Nie pozostawiajmy w widocznych miejscach torebek, plecaków, telefonów, laptopów ani innych wartościowych przedmiotów, w tym dokumentów. Nawet kilka minut nieuwagi może wystarczyć, aby stać się ofiarą przestępstwa. Szczególną uwagę zwracamy również do osób, które podczas podróży odpoczywają lub śpią w samochodach.Pamiętajmy, aby na czas snu dokładnie zabezpieczyć pojazd, a wartościowe przedmioty schować poza zasięgiem wzroku osób postronnych. W miarę możliwości warto też wybrać oświetlony i monitorowany parking, podkreśla podkom. Joanna Golus z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach przypomina, że bezpieczeństwo podczas postoju zależy również od codziennych nawyków kierowców. Nie należy lekceważyć podejrzanych sytuacji, a wszelkie niepokojące zachowania kierowcy powinni zgłaszać pod numer alarmowy 112.

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