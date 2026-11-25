Kampania Biała Wstążka jest międzynarodową inicjatywą skierowaną przede wszystkim do mężczyzn i chłopców. Biała wstążka symbolizuje sprzeciw wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet oraz zobowiązanie do jej nieakceptowania i nieprzemilczania.

– Kampania Białej Wstążki zachęca nas, mężczyzn, do zabrania głosu w sprawie przemocy wobec kobiet. Biała wstążka sama w sobie jest symbolem zobowiązania, że sami nie będziemy stosować przemocy, jak również nie będziemy jej usprawiedliwiać ani przemilczać – mówi Paweł Zięba z wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.