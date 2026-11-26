Prace były prowadzone od połowy zeszłego roku. Był to remont kompleksowy. Objął wymianę ogrodzenia, oświetlenia. Wyremontowane zostały boksy dla psów oraz wybiegi dla zwierząt. Pojawiło się ocieplenie. Budynek administracyjny został wyremontowany a na jego dachu pojawiły się panele fotowoltaiczne

Każde zwierzę zasługuje na bezpieczeństwo, troskę i dobre warunki. Nie każde może dziś znaleźć własny dom, ale naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, by schronisko było dla niego miejscem jak najlepszym do życia. Dlatego bardzo się cieszę, że dziś możemy powiedzieć: udało się! - mówi Prezydent Radosław Witkowski.

Teraz schronisko na Wincentowie spełnia wszelkie normy.

Nasze zwierzaki będą miały ciepło, bo już załączyliśmy ogrzewanie. To jest pierwsza rzecz. Mają lepsze warunki, bo całe podłoże, na to zwracał uwagę Powiatowy Lekarz Weterynarii zostało wymienione. Wszystkie boksy wyremontowane. Także te, które już wiadomo były dziurawe. Ten remont to był bardzo trudny czas. Przeżyliśmy go dzięki naszym wolontariuszom. Teraz zrobimy wszystko by było tu jak najmniej zwierząt - mówi Maryla Rybińska kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu

Inwestycja kosztowała ponad 6, 6 mln zł. Miasto pozyskało na jej realizację 4 mln zł dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego.