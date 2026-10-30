Więcej policjantów przy cmentarzach. Rusza policyjna akcja „Wszystkich Świętych

Przed nami okres wzmożonego ruchu związanego z obchodami Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Wiele osób wyruszy w podróż, by odwiedzić groby bliskich. W tym czasie mazowiecka policja zwiększa liczbę patroli i zapowiada zdecydowane działania wobec kierowców łamiących przepisy.

Akcja potrwa od 30 października do 2 listopada. Policjanci będą monitorować sytuację na drogach, szczególnie na trasach prowadzących do cmentarzy. Tam, gdzie pojawią się utrudnienia, funkcjonariusze będą ręcznie kierować ruchem. W działania zaangażowani zostaną również przedstawiciele innych służb, w tym żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

Kontrole prędkości i trzeźwości

Na drogach pojawią się funkcjonariusze Mazowieckiej Grupy SPEED, także w nieoznakowanych radiowozach. Będą reagować na niebezpieczne zachowania kierowców i sprawdzać, czy podróżujący przestrzegają przepisów.

Kontrolowana będzie między innymi trzeźwość kierujących, a także sposób przewożenia pasażerów. Policjanci zwrócą uwagę na korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz prawidłowe przewożenie dzieci w fotelikach ochronnych.

Policjanci również po cywilnemu

Więcej patroli pojawi się także bezpośrednio na cmentarzach. Oprócz umundurowanych funkcjonariuszy służbę pełnić będą policjanci operacyjni po cywilnemu. Ich zadaniem będzie przeciwdziałanie kradzieżom kieszonkowym, kradzieżom mienia oraz wybrykom chuligańskim.

Policja przypomina, że szczególną ostrożność należy zachować w zatłoczonych autobusach i innych miejscach publicznych. Torebki, plecaki i portfele powinny znajdować się w miejscach, które pozostają pod naszą kontrolą. Warto również unikać zabierania dużej ilości gotówki.

Funkcjonariusze apelują także, by nie pozostawiać wartościowych przedmiotów na widoku w zaparkowanych samochodach.

Zmiany w organizacji ruchu. Nie jedźmy na pamięć

W wielu miejscowościach w okresie Wszystkich Świętych zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami, zmianami kierunków jazdy i objazdami.

Policja apeluje o wcześniejsze sprawdzenie organizacji ruchu i zwracanie uwagi na aktualne oznakowanie. Ważne jest również stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.

Źródło: Mazowiecka Policja