Ponad 1200 motocyklistów z całej Polski wzięło udział w rozpoczęciu sezonu na torze w Jastrzębiu koło Radomia

Sandra Białek-Pawłowska
2026-04-25 21:35

Mazowieckie Otwarcie Sezonu Motocyklowego odbyło się dziś na Autodromie Jastrząb. Funkcjonariusze mazowieckiej drogówki aktywnie zaangażowali się zarówno w przygotowania, jak i w działania edukacyjne podczas wydarzenia.

Autor: Mazowiecka policja/ Materiały prasowe

Mazowieckie Otwarcie Sezonu Motocyklowego to nie tylko spotkanie pasjonatów jednośladów, ale przede wszystkim okazja, by przypomnieć sobie zasady bezpiecznej jazdy, zredukować wiosenny stres i zadbać o bezpieczeństwo na drodze. W dniu otwarcia sezonu uczestnicy, którzy wcześniej zarejestrowali się w specjalnych grupach na stronie Autodromu Jastrząb, mogli skorzystać z toru i doskonalić technikę jazdy pod okiem instruktorów. To świetna okazja, by po zimowej przerwie bezpiecznie wrócić na jednoślad i przypomnieć sobie właściwe nawyki.

Każda osoba, która odwiedziła stoisko Policji, otrzymała odblaskowe szelki motocyklowe oraz breloczki przekazane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - partnera wydarzenia.

Jednym z elementów współpracy z Autodromem Jastrząb jest spot profilaktyczny, który był zaprezentowany podczas trwania imprezy. Materiał podkreśla znaczenie wzajemnego szacunku między motocyklistami, a innymi uczestnikami ruchu drogowego oraz zwraca uwagę na konieczność przewidywania i odpowiedzialności na drodze.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze to wspólna sprawa nas wszystkich. Niezależnie od tego, czy jesteśmy motocyklistami, kierowcami samochodów, czy też pieszymi, każdy z nas ma wpływ na to, jak wygląda ruch drogowy. Szacunek, przewidywanie i odpowiedzialność to wartości, które powinny towarzyszyć nam podczas każdej podróży. Wszystkim Motocyklistom życzymy, udanego, a tym samym bezpiecznego sezonu i zawsze szczęśliwych powrotów do domu. - Dodaje Ewelina Stróżka z mazowieckiej drogówki

