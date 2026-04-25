Zieloni dołączyli do akcji "Łatwogang x Cancer Fighters". Klub przekazał wyjątkową koszulkę

Klub Radomiak Radom włączył się w akcję, przekazując na licytację specjalną koszulkę meczową Radomiaka. Dochód z aukcji zostanie w całości przeznaczony na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters.

Na licytację przekazujemy jubileuszową koszulkę Radomiak Radom z okazji 115-lecia. Mieliście okazję zdobyć limitowaną wersję numerowaną od 1 do 115- teraz jest niepowtarzalna okazja zdobyć wersję piłkarską prosto z murawy. Zwycięzca będzie miał możliwość odbioru koszulki na murawie przed jednym z dwóch ostatnich meczów sezonu 2025/2026. Opcjonalnie będzie też możliwość zebrania podpisów całej drużyny - czytamy na profilu Facebookowym klubu

Licytacja trwa tylko 24 godziny. Znajdziecie ją TUTAJ.

Czym jest akcja „Łatwogang x Cancer Fighters”?

Akcja została zainicjowana przez twórcę internetowego Łatwoganga (Patryka Garkowskiego), który prowadzi wielodniową transmisję na żywo, zachęcając widzów do wpłat na rzecz fundacji. W ramach wydarzenia organizowane są również licytacje przedmiotów przekazywanych przez sportowców, kluby i celebrytów.

Zebrane środki trafiają do Fundacji Cancer Fighters, która wspiera osoby chore na raka, finansując leczenie, rehabilitację oraz pomoc psychologiczną.