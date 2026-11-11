Świętowali na sportowo! Ponad 1000 osób na starcie Biegu i Marszu Niepodległości w Radomiu

Bieg Niepodległości to jedna z największych imprez biegowych jaką organizuje Stowarzyszenie Biegiem Radom. Biegacze mieli do pokonania 10 km ulicami miasta, a kijkarze 5. W tym roku w imprezie wzięło udział ponad 1000 osób. Pierwszy na metę dobiegł Damian Krzosek. W marszu nordic walking zwyciężył Marcin Tomczak. Na trasie nie zabrakło też akcentów patriotycznych. Wielu uczestników biegało z flagą i w barwach narodowych. Przed biegiem odśpiewano też hymn.

Trasa nie należy do łatwych. No ale to jest Radom, tutaj ciężko zrobić szybką trasę, dużo zakrętów. No ale nie powiem, udało się, wytrenowałem to zwycięstwo. Jest okazja do uczczenia 11 listopada na sportowo – cały Radom powinien tak robić mówił na mecie zwycięzca biegu Damian Krzosek

Wśród kobiet najlepsza w biegu na 10 km była Agnieszka Ragus-Suszczyńska. Natomiast trasę 5 km najszybciej pokonała Aldona Kaim.