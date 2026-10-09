Psychologowie namawiają do rozmów z dziećmi i zachowania spokoju. Radomska policja zapowiada patrole wokół szkół

Po atakach na szkoły na północy województwa mazowieckiego policja pozostaje w pełnej gotowości. Żadne podejrzane informacje nie będą bagatelizowane. Funkcjonariusze apelują o spokój.

- Także radomscy policjanci prowadzą działania prewencyjne, są w okolicy niemal każdej szkoły na terenie miasta oraz powiatu radomskiego. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna - mówi Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.

O spokój apelują także psychologowie na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą. W tym momencie ważny jest kontakt między rodzicami a dziećmi.

My jako rodzice musimy być czujni. Musimy ze sobą rozmawiać. Rodzice mają obowiązek zapewnić właściwą opiekę, zorganizować ten właściwy czas i kontrolować gdzie chodzą, co robią, z kim się spotykają, której wracają - mówi Włodzimierz Wolski dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.

Komunikat w sprawie sytuacji w szkołach wydał też powiat radomski: