Radni zdecydowali o podniesieniu podatku od nieruchomości i emisji obligacji

Nowa stawka za podatek od nieruchomości zacznie obowiązywać od stycznia 2027 roku. Więcej zapłacą właściciel domów, mieszkań ale także przedsiębiorcy.

Próbujemy to aktualizować stawki podatku od nieruchomości co roku od wskaźnik inflacji, tak aby no przeciętny mieszkaniec jakby tego nie odczuł w swoim budżecie. Przekłada się to na na na jakieś tam konkretne pieniądze do budżetu miasta. Planujemy, że wpływy do budżetu wzrosną o 5 milionów złotych -mówi Sławomir Szlachetka.

Radni zdecydowali się na emisję obligacji w kwocie 100 złotych. Zobowiązanie ma zostać spłacone do 2040 roku. Pieniądze są potrzebne na pensje dla nauczycieli. Przeciwko głosowali radni PiS.

Mamy kolejną podwyżkę podatku od nieruchomości. Władze miasta drenują kieszenie mieszkańców miasta. Jest potrzebny plan naprawy finansów miasta. Trzeba szukać oszczędności, tu prezydent powinien zacząć od siebie - mówi Artur Standowicz, przewodniczący klubu PiS w radzie miejskiej.

Uchwałę dotyczącą emisji obligacji poparło 13 radnych.

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