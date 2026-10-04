Rekordowa frekwencja i nowa trasa w centrum miasta. Za nami Radomski Bieg Onkologiczny

Organizatorzy postanowili w tym roku przenieść trasę w samo centrum miasta. Zawodnicy rywalizowali m.in na ulicy Żeromskiego czy w parku im. Tadeusza Kościuszki. Zmiana ta miała na celu przyciągnięcie mieszkańców oraz stworzenie zawodnikom jeszcze gorętszego dopingu.

Wydarzeniu towarzyszyła fantastyczna pogoda oraz komplet uczestników. Na starcie stanęło ponad 500 osób. Co ciekawe, kobiety stanowiły co najmniej 50% wszystkich uczestników biegu.

W kategorii mężczyzn po raz drugi z rzędu zwyciężył Wojciech Stankiewicz, broniąc tytuł mistrza zdobyty podczas pierwszej edycji wydarzenia.

Tysiące kroków w jednym celu. 10. PKO Bieg Charytatywny już za nami!

Bardzo fajna pogoda, dobra trasa, trudna rywalizacja, mocni konkurenci, ale udało się obronić tytuł – podsumował swój występ Wojciech Stankiewicz

Wśród kobiet najszybsza okazała się Marta Szczykutowicz. Biegaczka przyznała, że pokonanie dwóch pętli wymagało sporego wysiłku mentalnego.

Dwa kółka mocno gdzieś musiały dać pracy w naszej głowie, bo to jednak mentalnie trzeba pokonać dwa kółka, a nie jedno, ale mimo wszystko idea biegu gdzieś przyświecała cały czas w trakcie trasy. la celu tutaj jesteśmy razem z mężem i z naszą grupą znajomych biegających - mówiła na mecie Marta Szczykutowicz

Organizatorem wydarzenie było Stowarzyszenie Biegiem Radom i Radomskie Centrum Onkologi.

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