Ruszyła zbiórka kawy i herbaty dla osób w kryzysie bezdomności. Potrzebne są także buty

To kolejny rok z rzędu, kiedy streetworkerzy organizują zbiórkę kawy i herbaty dla osób w kryzysie bezdomności. Szacuje się, że w Radomiu może być ich nawet 300. Jak przyznają streetworkerzy wspólne wypicie herbaty z osobami bezdomnymi może stać się pretekstem do rozmowy dotyczącej zmiany dotychczasowego życia

- Oprócz kawy i herbaty w tym okresie jesienno zimowym nasi podopieczni potrzebują butów. Głównie dotyczy to butów męskich o dużych rozmiarach. Gdyby ktoś podczas porządków w szafie znalazł buty, w których nie chodzi może je przywieźć na ul. Zagłoby - mówi Hubert Kaczmarczyk streetworker Caritas diecezji radomskiej.

Zbiórka kawy i herbaty dla osób bezdomnych potrwa do 18 grudnia.