To ma być budżet bez deficytu. Władze miasta przedstawiły plan wydatków

Dochody i wydatki miasta zaplanowano na poziomie ponad 2 mld 316 mln zł. W porównaniu z 2026 rokiem wydatki bieżące zwiększą się o 195 mln zł, a wydatki bieżące – o 155 mln zł. Nadwyżka operacyjna wyniesie 120,1 mln zł i zostanie przeznaczona na finansowanie inwestycji. Na realizację zadań inwestycyjnych w 2027 roku zaplanowano 318,8 mln zł, co stanowi blisko 14 proc. wszystkich wydatków budżetowych. Największą pozycją będzie rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia. Na realizację projektu zapisano 138 mln zł.

Jednak najważniejsza ma być równowaga wpływów i wydatków miejskich. Co oznacza brak deficytu.

– Budżet na 2027 rok nazwaliśmy budżetem równowagi. Dochody równoważą się z wydatkami, nie planujemy deficytu, a jednocześnie utrzymujemy wysoki poziom nakładów inwestycyjnych - mówi prezydent Radosław Witkowski

Brak deficytu nie oznacza jednak braku zadłużenia. Jak poinformował skarbnik miasta na spłatę zobowiązań z lat poprzednich- emisji obligacji i pożyczek w 2027 roku miasto przeznaczy 70 milionów złotych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że 25 milionów złotych zostanie przeznaczonych na dokapitalizowanie spółki MOSiR- która musi spłacać zobowiązania związane z budową hali i stadionu. Dodatkowe pieniądze będą przekazywane także w latach kolejnych. Projekt budżetu nie zakłada wyższych wpływów związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania.