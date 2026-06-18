Śmiertelne potrącenie 15-latki w Pionkach. Akt oskarżenia trafił do sądu, śledczy badają też działania ratownika

Prokuratura Rejonowa w Radomiu skierowała do Sądu Rejonowego w Zwoleniu akt oskarżenia przeciwko 25-letniej Martynie A., kierującej Volkswagenem Tiguanem, która w listopadzie 2025 roku potrąciła na przejściu dla pieszych 15-letnią mieszkankę Pionek. Nastolatka zmarła kilkanaście dni później w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Podejrzana Martyna A. nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. Według śledczych kobieta nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prokuratura ustaliła, że zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych, jechała z prędkością 59 km/h, przekraczając dopuszczalną w tym miejscu prędkość, i nie rozpoczęła odpowiednio wcześnie hamowania. W rezultacie potrąciła znajdującą się na przejściu 15-letnią pieszą, która doznała obrażeń skutkujących śmiercią – mówi Aneta Góźdź, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Według ustaleń śledczych kobieta nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych miała poruszać się z prędkością 59 km/h, przekraczając obowiązujący limit. Prokuratura wskazuje również, że nie rozpoczęła odpowiednio wcześnie hamowania, w wyniku czego potrąciła znajdującą się na przejściu dziewczynę.

Do tragedii doszło 26 listopada 2025 roku około godziny 7 rano. Tego dnia padał deszcz, widoczność była ograniczona, a uliczne oświetlenie było już wyłączone. Oliwia wysiadła z busa, którym dojeżdżała do szkoły. Podczas przechodzenia przez jezdnię została potrącona przez samochód.

Nastolatka trafiła do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarła kilkanaście dni później.

To jednak nie koniec działań śledczych. Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu prowadzi odrębne postępowanie dotyczące lekarza zespołu ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy poszkodowanej bezpośrednio po wypadku. Śledczy ustalają czy działania lekarza mogły narazić pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a także czy mogły przyczynić się do jej śmierci.

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