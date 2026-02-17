Spektakl "Pętla" ponownie w Resursie

W Radomskiej Resursie Obywatelskiej ponownie będzie można obejrzeć spektakl pt. "Pętla". Przedstawienie wystawia działający przy placówce kultury Teatr Resursa. Spektakl opowiada historię człowieka, który próbuje przerwać pętle wstydu i niespełnienia w której jest uwieziony, ale nie potrafi uwolnić się od samego siebie:

Kiedyś uznany fotograf, dziś próbuje uciec od własnej przeszłości, ale każdy krok prowadzi go z powrotem do punktu wyjścia. W jego mieszkaniu, pełnym wspomnień dawnej sławy, czas jakby stanął w miejscu – przeszłość i teraźniejszość splatają się ze sobą w niekończącym się cyklu żalu i prób naprawy życia. Kuba pragnie zmian, ale lęk i potrzeba akceptacji wciąż go blokują. Wraca do znajomych schematów – przypadkowe towarzystwo, puste rozmowy, samotność, której nie potrafi znieść. Przy nim trwa Krystyna, być może ostatnia kotwica w jego chaotycznym świecie - Mówi Damian Drabik z Resursy.

Za scenariusz i reżyserie na podstawie opowiadania Marka Hłaski o tym samym tytule odpowiada Dorota Chmielewska, przy współpracy z Robertem Stępniewskim. Spektakl zaplanowano na czwartek, 26 lutego. Przedstawienie rozpocznie się o godz. 19.00.

